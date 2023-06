Lo YouTuber Matteo Di Pietro | “Non andavo a 124 chilometri orari | al massimo a 65 Lei non ha rispettato la precedenza”

(Di mercoledì 28 giugno 2023) “Nona 124, ala 65. Lei non hala”. Si difendeDidi fronte al gip Angela Gerardi. Lo fa nell’interrogatorio di garanzia a 5 giorni dal suo arresto, a due settimane dall’incidente a Casal Palocco in cui, alla guida della Lamborghini Urus, ha travolto una Smart ferendo la donna al volante, uno dei suoi figli e uccidendo l’altro, il piccolo Manuel di 5 anni. E ha aggiunto: “La Smart ha girato all’improvviso. Me la sono trovata davanti e ho tentato di frenare”. Un’ora per raccontare la sua versione, smentita dai primi rilievi degli inquirenti che nell’ordinanza di arresto gli contestano di avere spinto il pedale dell’acceleratore del Suv Lamborghini fino a 124...

È durato un'ora e mezza, ieri, l'interrogatorio di garanzia perDi Pietro , il ventiduenneagli arresti domiciliari, unico indagato per omicidio stradale aggravato e lesioni perché ......questa introdotta sulla scia del drammatico incidente di Roma che ha coinvolto i giovani. ... Obiettivo che sia norma entro l'autunno", dice il ministro delle Infrastrutture,Salvini , ...Dalle indagini in corso sull'incidente di Casal Palocco che ha visto la morte di un bimbo di 5 anni a bordo di una smart scontratasi con una Lamborghini Urus con alla guida loDi Pietro sono emersi oggi i dati rilevati dal GPS di bordo della Lambo che riportano una velocità di 124 km/h. Considerando che l'auto in questione è progettata per raggiungere i 305 ...

Incidente Casal Palocco, parla lo youtuber Matteo Di Pietro: "La mia vita è rovinata, vorrei tornare indietro" La7

Il 20enne è agli arresti domiciliari per l’incidente di Casal Palocco. Gli amici in auto con lui: "Gli dicevamo di andare più piano" . .Lo youtuber, che si trova agli arresti domiciliari accusato di omicidio stradale e lesioni, davanti al giudice per un'ora e mezzo. «Io avevo la precedenza - spiega -, ogni giorno prego per Manuel» ...