Lo spot del colosso tedesco umilia l’Italia con la scusa della guerra contro la siccità

Leggi su panorama

(Di mercoledì 28 giugno 2023) L’utility tedesca E.on inventa una campagna pubblicitaria che fa leva sul cambiamento climatico, ma in men che non si dica questa si trasforma in un boomerang. La compagnia energetica ha commissionato a Domenico Pellegrino, artista e scultore, una barca sospesa, piazzata sul lago di Garda in località Manerba, in provincia di Brescia, sollevata di 75 centimetri dal pelo dell’acqua per sensibilizzare sulla. Il collegato flashmob organizzato per il 31 maggio non raccoglie grande attenzione dai media, ma intanto glitelevisivi di Make Italy Green passano sulle televisioni nazionali. Sino a che interviene l’assessore al TurismoProvincia autonoma di Trento Roberto Failoni, che in una diffida fa notare che «il video e le foto che si vanno presentando (barca sospesa in aria, ndr) sono del tutto lesive ...