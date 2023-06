Lo Spezia ha deciso | il nuovo allenatore dopo l’amara retrocessione

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Loè reduce dalin Serie Blo spareggio playout contro l’Hellas. La stagione è stata dai due volti, positiva nella prima parte e disastrosa nella seconda. L’errore più grande è stato forse l’esonero di Luca Gotti, l’arrivo di Leonardo Semplici non è servito a risollevare la situazione. La decisione inevitabile è stata quella di non confermare l’ex Spal e nelle ultime ore è andato in scena lo scatto decisivo per il tecnico della prossima stagione. Si tratta di Massilimiliano Alvini, reduce dall’esperienza sulla panchina della Cremonese.la strepitosa promozione in Serie A, il 53enne non si è confermato e il gruppo non è riuscito a esprimersi. La squadra ha comunque giocato un buon calcio, sempre propositivo e con l’obiettivo di costruire gioco. Foto di Filippo ...

Spezia, sprint deciso di Alvini per la panchina bianca

