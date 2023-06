Lo slip dress | l’abito sottoveste anni ‘90 perfetto per l’estate

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Life&People.it La moda è come la marea ed i suoi flussi e riflussi quest’estate vogliono il ritorno di un grande classico,. Dagli’90 ad oggi, ecco le tappe principali della storia di questa icona di stile. Le origini delLoè un abito volutamente simile ad una, ed è caratterizzato da spalline sottili come spaghetti (da qui il nome spaghetti strap) cucite su un tessuto delicato ed impalpabile, solitamente seta o raso, e tradizionalmente tagliato in diagonale, in bias cut. GliNovanta, complice il trend “underwear as outerwear” per cui divenne popolare indossare indumenti intimi per uscire, sono stati l’età d’oro del...