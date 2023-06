LIVE Tuffi | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | Pellacani e Bertocchi in zona qualificazione dopo tre tuffi

(Di mercoledì 28 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.04 Reid si prende la leadership per soli 90 centesimi di punto: 199.90un tuffo da 50.40. 11.02 Sottotono il quarto tuffo di Heimberg: 42 punti e prima piazza con 199.00, ma sarà battibile. 10.59 Si confermano in terza e nona posizione: le azzurre sono sempre salde in. 10.55 Bravissima Chiara! È seconda con un tuffo da 52.80 di difficoltà 2.4. L’azzurra ha un totale di 155.70. 10.52è quarta con un totale di 142.90, dietro solo a Heimberg, Hentschel e Reid. 10.49 48.30 per Elenache si piazza in quarta posizione: l’azzurra è salda in. 10.46 Si ...

LIVE Tuffi, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: Chiara Pellacani cerca il bis dal metro, Tocci/Marsaglia da medaglia nel sincro OA Sport

La cronaca della finale piattaforma 10m Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima e ultima giornata dei tuffi ai Giochi Europei
Come seguire le gare di oggi in tv/streaming - Il medagliere dei Giochi Europei 2023 15.53: Le giovani azzurre Maia Biginelli ed Elettra Neroni non partono co ...