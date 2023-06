LIVE Tuffi | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | iniziano le eliminatorie dal metro!

(Di mercoledì 28 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.00lefemminili dal metro. 9.58 Elena Bertocchi sarà la quattordicesima a tuffarsi, mentre Chiara Pellacani la ventiduesima della rotazione. Rotazione che inizierà con il tuffo della finlandese Hallaselka. 9.54 Leprevedono 5a testa per le 25 atlete presenti. Si qualificano per la finale le prime 12, finale che si disputerà oggi pomeriggio alle 16.00. 9.50 Bertocchi ha un grande palmares dal metro: tre orie un bronzo mondiale. Una soddisfazione oggi arricchirebbe ulteriormente il suo bottino. 9.46 Si parte con Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi che cercano l’accesso alla finale di oggi pomeriggio alle 16.00. Le azzurre partono entrambe con concrete ambizioni da ...

RIVIVI ILDELLA GARA IL MEDAGLIERE Al termine della prima rotazione dial comando si piazzano il romeno Constantin Popovici e il britannico Tom Cutmore con uno score di 75.60, mentre il ......Sport) Simona Quadarella (Aniene) Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro/CC Napoli) Il Mondialesu Sky ... Dal 14 saranno già in acqua i campioni dei, e non mancheranno gli spettacolaridalle ...Marito e moglie hanno condiviso alcuni momenti di questa fuga d'amore sui social, tra, ... Leone e Vittoria , per accompagnare Fedez , impegnato sul palco dell'evento musicale ' Battiti'. ...

LIVE Tuffi, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: Italia a caccia della medaglia nella piattaforma sincro femminile OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della finale piattaforma 10m Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima e ultima giornata dei tuffi ai Giochi Europei ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire le gare di oggi in tv/streaming - Il medagliere dei Giochi Europei 2023 15.53: Le giovani azzurre Maia Biginelli ed Elettra Neroni non partono co ...