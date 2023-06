LIVE Tiro con l’arco | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | Elisa Roner in finale per l’oro nel compound! Chiara Rebagliati per il bronzo e per il pass olimpico nel ricurvo!

(Di mercoledì 28 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.59: Al via ladel compound trae la britannica Gibson 14.56: Il turco Burun vince con 146-139 laper ilcontro la danese Gellenthier 14.39: Tra poco laper ilnel compound tra la danese Gellenthier e la turca Burun 14.37: E’EEEEEEEEEE PERCHE CENTRA IL 10 NELLO SHOOT OFF contro il 9 della danese Gellenthier.affronterà la britannica Gibson per14.33: La rincorsa disi completa all’ultima serie: 141-141. shoot off 14.32:-Gellenthier 112-113 14.27:-Gellenthier ...

"Ci sono stati tanti appuntamenti tra musica, dj set, le bande e iniziative culturali. Un ... Entrambe le prove dialla fune sono appannaggio dei Ciusi. Poi la serie di attacchi da 10 secondi ...La band in grancomposta da chitarra, basso, tastiere, percussioni, batteria e tre coriste (tra cui Valerie Etienne, la cantante dei Galliano) regala undal forte impatto. A differenza ...... aggressioni e intimidazioni" Di: Redazione Sardegna"Anche nel 2022 centinaia di ... presidente di Avviso Pubblico, nell'introduzione al Rapporto Amministratori Sotto. Il Report 2022 sarà ...

LIVE Tiro a volo, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: Rossetti e Sdruccioli per la rimonta, Bartolomei sogna la finale OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima giornata di gare di tiro a segno ai Giochi Europei 2023! In questo day-7 di competizi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della sesta e penultima giornata dei Giochi Europei 2023 in Polonia per il tiro con l'arco. Si assegnano due titoli ...