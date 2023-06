LIVE Tiro con l’arco | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | Chiara Rebagliati in semifinale nel ricurvo! Roner outsider nel compound

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.20: Sarà la ucraina Pavlova a disputare la finale per l’oro. Battuta allo shoot off la spagnola Canales. Orasfida Healey 12.17: Soluzione allo shoot off nella prima12.07: Iniziata latra l’ucraina Pavlova e la spagnola Canales 11.58: La britannica Healey batte 7-3 la francese Lopez e si qualifica per le semifinali. Sarà lei l’avversaria diin11.46: E’PER! L’azzurra vince 28-25 l’ultimo set e si aggiudica 6-4 la sfiuda con la polacca Smialkowska 11.42: Ultimo set decisivo. La polacca vince 27-26 il quarto set.-Smialkowska 4-4 11.40:...