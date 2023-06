LIVE Tiro con l’arco | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | bronzo e PASS OLIMPICO per Chiara Rebagliati! Elisa Roner D’ORO nel compound!

Leggi su oasport

15.46: Ora la finale per l'oro tra Healey e Canales 15.44:OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ESSSSSSSSSSSSSSSSSSSOOOOOOOO PERREBAGLIATI CHE BATTE 6-4 L'UCRAINA PAVLOVA!!! 15.43: 17-17 15.43: 8-7 Rebagliati 15.41: Si deciderà tutto all'ultimo set! 28-24 per Pavlova, punteggio di 4-4 15.39: Va in vantaggio l'azzurroRebagliati che vince 27-26 il terzo set ed è avanti 4-2 15.36: Pareggia il conto28-25! Punteggio di 2-2 15.33: Il primo set va alla ucraina Pavlova con il punteggio di 28-27 15.20: Tra poco il via della finale per ildel ricurvo conRebagliati che affronta l'ucraina Pavlova. In palio anche il