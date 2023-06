LIVE Tiro a segno | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | bene Weithaler Gambaro nella carabina tre posizioni mista! Azzurre out nella pistola a squadre

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.37: Inizio in salita per Ceccarello ed Armiraglio che sono in fondo alla classifica dopo le prime due serie di tiri 11.59:trea coppie mista la prima squadra dell’Italia,supera il primo ostacolo. E’ qualificata alla seconda fase con il terzo posto assieme a Austria, Norvegia, Slovenia, Ucraina, Croazia, Germania, Serbia 11.40: L’Italia è fuori dalle finali della gara adella25 metri. Lechiudono all’ultimo posto con 419 punti. In finale ci saranno Ucraina (439) e Polonia (438). Finale per il bronzo tra Ungheria (437) e Germania (435) 11.30: L’Italia sale al terzo posto dopo la terza serie. ...