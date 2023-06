LIVE Svizzera-Francia | Europei calcio U21 in DIRETTA | l’Italia prega che non avvenga il ‘biscotto’

(Di mercoledì 28 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAMICI DI OA SPORT! Buonasera e benvenuti alla“anti biscotto” di, terzo match valido per il raggruppamento D dei CampionatiU21 di, rassegna in scena in Georgia e in Romania. Sarà una partita importantissima in chiave Italia in quanto, allo Stadio Constantin R?dulescu di Cluj-Napoca (Romania), potrebbe consumarsi un biscotto ancora più clamoroso rispetto al celeberrimo Svezia-Danimarca di Euro 2004. Ricapitoliamo la situazione, non poco intricata. Al momento la classifica del Girone D vede laa quota 6 punti, seguita dale dalla, entrambe appaiate a quota 3. Chiude quindi la Norvegia, al ...

Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA DIU21 - FRANCIA U21 ]U21: . A disposizione: FRANCIA U21: . A disposizione: Reti: la Norvegia, invece, é ancora a quota zero avendo perso sia contro la(1 - 2) sia contro la Francia (0 - 1). Ciononostante i norvegesi si sono comunque dimostrati tosti e organizzati, come ...

