LIVE Svizzera-Francia 0-0 | Europei calcio U21 in DIRETTA | parte il match | l’Italia teme il ‘biscotto’

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI QUALIFICA AI QUARTI SE…TUTTE LE COMBINAZIONI E IL POSSIBILELADI ITALIA-NORVEGIA U21 DALLE 20.45 DOVE VEDERE IN TV5? Vanificato il corner, la difesa francese allontana i guai 4? Lacerca di amministrare il gioco con possesso e giro palla, il terreno però non aiuta e gli elvetici faticano ad uscire con la sfera al di là della propria linea difensiva. Arriva però un corner per gli elvetici che grazie a un lancio lungo trovano la ribattuta dei francesi 2? Normali fase di studio in queste primissime battute di incontro INIZIO PRIMO TEMPO 20.44 Ora foto di rito, poid’inizio.in completo ...