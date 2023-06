LIVE Scherma | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | si entra nel vivo con le prove a squadre di fioretto femminile e sciabola maschile

(Di mercoledì 28 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella quarta giornata di gara dellaaidi Cracovia (Polonia): dopo le ultime competizioni individuali, si parte con le gare adellae del. L’Italia punta al podio inmbe le specialità per incamerare il maggior numero di punti per il ranking di qualificazione olimpico. Le azzurre del, ad eccezione di Erica Cipressa, non hanno preso parte alle gare individuali per concrsi esclusivamente su questa prova: ...

...Regionale Liguria della Federazione Italianasarà presente al Grand Finale di The Ocean Race nella giornata di giovedì 29 giugno. A partire dalle ore 16, sul palco centrale dell'Ocean...Senza dimenticare i Mondiali di, in programma a Milano, quelli di Ciclismo a Glasgow, per ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...Serata Powered by Eni Martedì 27 giugno 2023 OCEANPARK 10.00 Show cooking " scuola di ... (Dock in) 15.00 Partenza Regata Pro - Am V065 e IMOCA 16.00 - 17.30 Esibizione, sul Palco Centrale ...

LIVE Scherma, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: si fa sul serio con le prove a squadre di fioretto femminile e sciabola maschile OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della quarta giornata di gara della scherma ai Giochi Europei 2023 di Cracovia (Polonia): dopo le u ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.56: Per il racconto delle finali vi rimandiamo alle cronache di OA Sport. per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani con la scherm ...