LIVE Scherma | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | ORO ITALIA nel fioretto femminile a squadre! Sciabolatori in difficoltà

(Di mercoledì 28 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.44-Francia 40-39: PARATA E RISPOSTA DI LUCA CURATOLI! Azzurri davanti, ora tutto nelle mani di Samele e Patrice. 19.43-Francia 39-39: entrambi sempre più rapidi e incisivi in attacco. Tante stoccate dubbie. 19.42-Francia 37-38: si riprende con due stoccate di Apithy che sembra pienamente ristabilito. 19.40 Apithy ha altri tre minuti disponibili per essere trattato. 19.38 Apithy che viene ora massaggiato: vedremo se sarà in grado di riprendere. 19.36-Francia 36-36: Apithy rimane a terra dopo la stoccata di Curatoli e sembra dolorante. 19.35-Francia 34-35: Pianfetti con due stoccate in difesa riporta davanti i transalpini. Mancano due assalti. 19.34-Francia 34-33: LUCE ...

Genova Capitale europea dello Sport 2024 ha vissuto oggi, all'OceanPark del Waterfront di Levante, nell'ambito di The Ocean Race Genova The Grand Finale, un evento con la Pro Recco Pallanuoto campione d'Italia e d'Europa, Filippo Armaleo, Andrea Puppo e altre eccellenze sportive genovesi.

