LIVE Scherma | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | fiorettiste in semifinale | sciabolatori ai quarti

(Di mercoledì 28 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.28 Sono ancora in corso gli altri incontri valevoli per i, ecco i risultati parziali: Ungheria-Spagna 40-25, Francia-Austria 28-28, Germania-Polonia 21-22. 11.26 ITALIA-UCRAINA 45-26! Lesi qualificano per le semifinali! 11.23 Italia-Ucraina 40-24: Batini fa il suo, ora Martina Favaretto ha il compito di certificare il risultato! 11.17 Italia-Ucraina 35-19: azzurre sempre più vicine alla, tocca ora a Martina Batini contro Alina Poloziuk. 11.16 Riprende l’incontro tra Italia e Ucraina. 11.15 Si è interrotto il match tra Italia e Ucraina a causa di un infortunio accusato da Myroniuk: le azzurre erano avanti 34-19 prima dello stop. 11.10 Si sono completati tutti gli incontri degli ottavi di finale della sciabola maschile, ecco il ...

...Regionale Liguria della Federazione Italianasarà presente al Grand Finale di The Ocean Race nella giornata di giovedì 29 giugno. A partire dalle ore 16, sul palco centrale dell'Ocean...Senza dimenticare i Mondiali di, in programma a Milano, quelli di Ciclismo a Glasgow, per ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...Serata Powered by Eni Martedì 27 giugno 2023 OCEANPARK 10.00 Show cooking " scuola di ... (Dock in) 15.00 Partenza Regata Pro - Am V065 e IMOCA 16.00 - 17.30 Esibizione, sul Palco Centrale ...

LIVE Giochi Europei, 28 giugno in DIRETTA: Dream Team in semifinale, sciabolatori ai quarti OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della quarta giornata di gara della scherma ai Giochi Europei 2023 di Cracovia (Polonia): dopo le u ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.56: Per il racconto delle finali vi rimandiamo alle cronache di OA Sport. per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani con la scherm ...