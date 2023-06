LIVE Italia-Norvegia 0-0 | Europei calcio U21 in DIRETTA | tre grandi occasioni per gli uomini di Nicolato

(Di mercoledì 28 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’SI QUALIFICA AI QUARTI SE…TUTTE LE COMBINAZIONI E IL POSSIBILE ‘BISCOTTO’ LADI SVIZZERA-FRANCIA U21 DALLE 20.45 27? Ribaltamento di campo con Parisi che scende ancora e ottiene una punizione pericolosa. 26? OCCASIONE: Jatta defilato in area prova a servire Botheim, gran chiusura di Rovella! 25? Cross di Ceide troppo lungo per Jatta. 24? Tunnel di Rovella fine a se stesso, azzurro che nell’azione successiva perde un brutto pallone cercando l’apertura su Parisi. 22? Rovella serve Gnonto che, in area di rigore, commette l’errore di provare in un paio di finte di troppo e viene fermato. 21? Gran giocata di Ceide che serve sulla fascia sinistra Wolfe, cross ribattuto da Bellanova.che ...

