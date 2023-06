LIVE Italia-Norvegia 0-0 | Europei calcio U21 in DIRETTA | occasione da entrambe le parti

(Di mercoledì 28 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’SI QUALIFICA AI QUARTI SE…TUTTE LE COMBINAZIONI E IL POSSIBILE ‘BISCOTTO’ LADI SVIZZERA-FRANCIA U21 DALLE 20.45 60? Destro di Hove murato dalla difesa azzurra. 59? Cross morbido di Wolfe appena fuori dalla portata di Botheim. 57? ESTERNO DELLA RETE GNONTO!! Palla che, secondo noi era finita in corner. Scalvini lancia Pellegri che passa il pallone a Gnonto che calcia di destro a pochi centimetri dallo specchio. 56? Campo per Gnonto,arriva in transizione ma non conclude nulla. Palla tra le braccia di Klaesson. 55? Evjan recupera e va da solo! Conclusione deviata in corner da Carnesecchi. 54? Sinistro di Rovella dal limite alto! Altra chance avuta dall’. 53? Parisi dentro per Pellegri! MURATO ...

CLUJ - NAPOCA (ROMANIA) - Caccia a un posto nei quarti di finale dell' Europeo Under 21 per l'di Nicolato, che dopo il ko con la Francia e la vittoria sulla Svizzera sfida stasera (ore 20:30) a Cluj la Norvegia nel match valido per l'ultima giornata del Gruppo D. Segui la diretta della .Calciomercato.it vi offre il match della 'Cluj Arena' trae Norvegia Under 21 in tempo reale. Formazioni ufficiali- Norvegia Under 21ITALIA (3 - 5 - 2): Carnesecchi; Scalvini, Lovato,

CLUJ-NAPOCA - Italia-Norvegia, terza giornata del Gruppo D degli Europei Under 21. Ecco report, formazioni, statistiche, precedenti, dettagli, cronaca e curiosità.