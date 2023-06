LIVE Italia-Norvegia 0-0 | Europei calcio U21 in DIRETTA | non si sblocca il risultato

(Di mercoledì 28 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’SI QUALIFICA AI QUARTI SE…TUTTE LE COMBINAZIONI E IL POSSIBILE ‘BISCOTTO’ LADI SVIZZERA-FRANCIA U21 DALLE 20.45 45+1? Gran chiusura di Scalvini su Jatta. 44? Serpentina di Gnonto che calcia sul muro norvegese. 43? Giropallain attesa del varco giusto. 42? Ennesimo cross in mezzo di Bellanova. Pellegri commette fallo cercando l’incornata. 40? CHE OCCASIONE! Cross di Bellanova su cui spizza Tonali con deviazione, sul secondo palo stava per giungere Gnonto a botta sicura. 39? Bella imbucata di Tonali che chiude l’uno-due con Rovella il quale però non arriva sul passaggio. Francia-Svizzera 1-1 38? Errore di Rovella che stava per costare caro, per fortuna Botheim scivola e non riesce a gestire l’imbucata. Azione che si ...

