LIVE Italia-Norvegia 0-0 | Europei calcio U21 in DIRETTA | non si sblocca il risultato dopo i primi 45?

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’SI QUALIFICA AI QUARTI SE…TUTTE LE COMBINAZIONI E IL POSSIBILE ‘BISCOTTO’ LADI SVIZZERA-FRANCIA U21 DALLE 20.45 Primo tempo iniziato sotto la pioggia, anche abbastanza pesante, pioggia che è però cessata quasi subito. Wilfried Gnonto che ha accusato un problema alla caviglia proprio in occasione del primo tentativo della sua partita.qualche minuto di “collaudo” è stato però in gradi di proseguire. FINE PRIMO TEMPO.0-0. Una prima frazione in cui le occasioni migliori sono state in favore dell’, che ha dominato il palleggio in lungo e in largo. Protagonisti i cross di Bellanova, almeno 6, su cui però non è mai arrivata la deviazione vincente. ...