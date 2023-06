LIVE – Italia-Brasile | VNL femminile 2023 in DIRETTA

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Latestualedi, partita valevole per la Week 3 della fase preliminare della Volleyball Nations League (VNL). Le azzurre di Davide Mazzanti, al momento ottave in classifica, tornano in campo per conquistare altri punti importanti in ottica Finals e guadagnare posizioni. Sylla e compagne dovranno subito confrontarsi con un’avversaria ostica: la compagine verdeoro di Zé Roberto, quinta nella graduatoria. Si preannuncia battaglia: chi vincerà la partita? L’appuntamento è per le ore 15.30ne di mercoledì 28 giugno al Palasport Huamark di Bangkok, in Thailandia. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita-Olanda della VNL ...

, Grecia, Spagna, Marocco, Tunisia, Slovenia, Croazia, Montenegro, Turchia e Portogallo: in ... Weekend relax con Olio Abruzzo e gli antichi Vestini , AbruzzoexperienceAllo stesso tempo poi l'estate troverà Matteo impegnato anche sui palcoscenici di tuttaper ... Poche settimane fa una cosa simile era accaduta sul palco del Radio Zeta Future Hits2023 . In ...Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine EUROPEI U21 18.00 Inghilterra - Germania Israele - Repubblica Ceca 20.45- Norvegia Svizzera - Francia Pronostici per oggi e calcio in tv: ...

LIVE Italia-Brasile, Nations League volley femminile in DIRETTA: azzurre per l'impresa contro le rivali storiche OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ITALIA QUALIFICATA SE: Vince e la FRANCIA vince o pareggia. Pareggia e la FRANCIA vince o pareggia. In caso di vittoria di ITALIA e SVIZZERA si andrebbe ad an ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ITALIA SI QUALIFICA AI QUARTI SE...TUTTE LE COMBINAZIONI E IL POSSIBILE 'BISCOTTO' LA DIRETTA LIVE DI SVIZZERA-FRANCIA U21 DALLE 20.45 Buonasera amici di OA ...