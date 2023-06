LIVE – Italia-Brasile 1-1 28-26 | 20-25 | 9-9 | VNL femminile 2023 in DIRETTA

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Latestualedi, partita valevole per la Week 3 della fase preliminare della Volleyball Nations League (VNL). Le azzurre di Davide Mazzanti, al momento ottave in classifica, tornano in campo per conquistare altri punti importanti in ottica Finals e guadagnare posizioni. Sylla e compagne dovranno subito confrontarsi con un’avversaria ostica: la compagine verdeoro di Zé Roberto, quinta nella graduatoria. Si preannuncia battaglia: chi vincerà la partita? L’appuntamento è per le ore 15.30ne di mercoledì 28 giugno al Palasport Huamark di Bangkok, in Thailandia. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita-Olanda della VNL ...

Per quanto riguarda1 , si parte il lunedì con una serie di grandi titoli cinematografici , ... Il martedì è invece dedicato alla musica: a partire dal 4 luglio inizia infatti Battiti, per ......Sport Alessandra Bianchi " Parliamo di atleti e squadre che promuovono il nome di Genova in, ... in questi giorni e fino a domenica 2 luglio, stanno animando l'OceanPark. In particolare, ...... oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno Segui i nostri. Partecipa ... https://twitter.com/TecnicaScuola #tecnicadellascuola #news #scuola ##docenti

LIVE Italia-Brasile, Nations League volley femminile in DIRETTA: c'è la rivincita della semifinale iridata OA Sport

Il CEO di Dazn Stefano Azzi a margine dell'indagine sulla pirateria audiovisiva in Italia: "Fenomeno criminale: sottrae al nostro settore più di 800 mila euro al giorno, oltre 24 milioni di euro ogni ...Gara delicata quella di stasera per l’Italia U21. Per poter proseguire il loro percorso all’Europeo, gli azzurrini dovranno assolutamente vincere contro la Norvegia e sperare ...