LIVE – Giorgi-Jabeur 2-2 | secondo turno Wta Eastbourne 2023 | RISULTATO IN DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel WTA 500 di. Camila non vince due partite consecutive dal torneo di Roma e prova ad ottenere un buonin una stagione erbivora che fino a questo momento non le ha regalato molte soddisfazioni. Di certo l’avversario non è delle più facili, considerato che Onsla passata stagione è stata finalista nel torneo di Wimbledon. La testa di serie numero quattro parte con tutti i favori del pronostico. Il match si disputerà non prima delle ore 17:00 italiane e potrete seguire ilofferto da Sportface, che garantirà aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV PROGRAMMA E ...