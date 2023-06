LIVE Giochi Europei | 28 giugno in DIRETTA | 2 ori per l’Italia e 4 pass olimpici Siamo in testa al medagliere

(Di mercoledì 28 giugno 2023) SEGUI LASU OA SPORT CON UN SOLO CLICK CALENDARIO COMPLETO28ILDEIBuongiorno e benvenuti allatestuale deidi oggi, mercoledì 282023. Saranno in palio oggi 11 titoli dopo i 166 assegnati finora, inoltre oggi assegnerannoil tiro con l’arco e la boxe. Assegneranno medaglie, con 2 ori ciascuno, tiro con l’arco, tuffi, scherma e tiro a segno, mentre assegneranno 1 titolo ateqball, triathlon e salto con gli sci. OA Sport vi propone latestuale dei...

LIVE Giochi Europei, 28 giugno in DIRETTA: ORO del Dream Team, ora gli sciabolatori! Pass olimpici per Testa e Sorrentino, argento dai tuffi OA Sport

