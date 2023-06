Lite in casa Mussolini | Alessandra chiede la trascrizione dei figli anche con Gpa L’attacco della sorella Rachele

(Di mercoledì 28 giugno 2023)si schiera a favore delle registrazioni degli atti di nascita indipendentemente dal modo in cui ilo è stato concepito e dal tipo di famiglia da cui proviene. Per questo ha presentato un emendamento alla relazionecommissione Libertà civili del Parlamento europeo sui diritti fondamentali. Una mossa che non piace in famiglia, soprattutto alla, consigliera comunale a Roma con Fratelli d’Italia. «Conosco solo dagli organi di stampa le opinioni di miacambiate,radicalmente su certi temi perché purtroppo da tanti anni non abbiamo rapporti, pur volendole io sempre bene», premetteall’Adnkronos. «Personalmente sono assolutamente contraria ...

Laper un computer Teatro della violenza la tranquilla zona, almeno fino all'altra notte, tra ... Uno ad un certo punto ha urlato una frase del tipo: "Vado a, prendo la pistola e ti ammazzo". ...Alessandra Mussolini si schiera a favore delle registrazioni degli atti di nascita indipendentemente dal modo in cui il figlio è stato concepito e dal tipo di famiglia da cui proviene. Per questo ha ...A seguito di segnalazione difamiliare, i poliziotti sono stati avvicinati dalla vittima. Ha ... Infine, dopo aver aggredito anche uno dei loro cani, le aveva costrette a restare chiuse in...

Lite in casa Mussolini, Alessandra chiede la trascrizione dei figli ... Open

I soccorsi sono stati chiamati da agenti al momenti non in servizio. Denunciati due peruviani Prima la violenta lite poi la fuga in macchina. Verso le 23.00 del 23 giugno scorso, due poliziotti della ...Dopo la denuncia, le percosse fino alla violenza sessuale. A soccorrere una donna 30enne una farmacista che ha subito notato che qualcosa non andava quando l'ha vista entrare in compagnia di un uomo.