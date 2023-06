L' Italia Under 21 perde con la Norvegia e va fuori ai gironi

(Di mercoledì 28 giugno 2023) AGI - L'21quasi a sorpresa con i pari età dellaed è costretta a dire incredibilmente addio all'Europeo di categoria, lasciando amaramente per strada la possibilità di accedere alla fase a eliminazione diretta. Finisce 1-0 grazie alla rete realizzata nella ripresa da Botheim, mentre contemporaneamente la Svizzera cade 4-1 contro la Francia: due risultati che portano azzurri, elvetici e norvegesi a chiudere tutti a quota 3 punti, con la classifica avulsa che premia proprio gli svizzeri in virtù del maggior numero di gol segnati negli scontri diretti. Un'eliminazione che fa davvero male ai ragazzi di Paolo Nicolato, fermati nel finale anche da una traversa colpita da Cambiaghi. Full time. #ITANOR #U21EURO #Azzurrini #VivoAzzurro pic.twitter.com/FhgaHiNsR6 — Italy ???????? (@Azzurri En) ...

Europei21, clamoroso a Cluj: la Norvegia batte l'1 - 0 ed elimina gli azzurri Ibrahimovic: 'Tonali farà bene in Premier League. Gara d'addio C'è tempo, ho altro da fare...' Il Bayern ...Per l'20 prima vittoria nella storia contro i pari - età del Sudafrica. Player of the Match: Casilio (ITA) WORLD RUGBY U20 CHAMPIONSHIP 4 luglio, ore 11- Georgia (Pool C) oresaCommenta per primo Stagione intensa e piena di gratificazioni per l'attaccante dell'Inter, Francesco Pio Esposito. Il classe 2005, dopo aver partecipato al Mondiale20 con l', è stato convocato anche per l'Europeo19, che si terrà a Malta a partire dal 3 luglio.

Italia Under 21-Norvegia finisce male: Cancellieri mi ha messo le mani al collo. Poi la vendetta Sport Fanpage

Giornata ricca di eventi e campioni all'Ocean Live Park. Sensini, Tita e Sirena in visita al Waterfront. Folla sui pontili ...Alberto Bollini, CT della Nazionale Italiana Under 19, ha diramato le convocazioni per gli Europei di categoria che andranno in scena a Malta dal 3 al 16 luglio. I 20 azzurri selezionati sono tutti cl ...