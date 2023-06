L’Italia si qualifica ai quarti degli Europei U21 se… Tutte le combinazioni e il rischio biscotto

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Saranno 90’ roventi quelli che segneranno il destino delUnder 21 impegnata nella fase a gironidi categoria in corso di svolgimento in Georgia e Romania. Prima della terza e ultima partita, la situazione di classifica del gruppo D, nel quale sono inseriti gli Azzurrini, vede la Francia in testa con 6 punti, seguita da Svizzera e Italia con 3 e dalla Norvegia con 0.e 4 le squadre, però, hanno ancora la chance di accedere aidi finale. Il programma prevede Italia-Norvegia e Svizzera-Francia. Per quanto riguarda la Nazionale di Paolo Nicolato, l’ago della bilancia potrebbe essere la Svizzera. In caso di tre punti azzurri e mancata vittoria elvetica,accederebbe aipassando il turno da seconda dietro alla Francia. Se ...