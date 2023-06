L’insufficiente lotta all’antisemitismo di governo e Figc

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Il calcio combatterà l’antisemitismo. È questo il succo dell’annuncio fatto ieri da. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il ministro dello Sport Andrea Abodi, il Coordinatore nazionale per lacontro l’antisemitismo Giuseppe Pecoraro e il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina hanno presentato ufficialmente una dichiarazione d’intenti per laalle discriminazioni contro gli ebrei negli stadi italiani. Un primo dato da segnalare, e che restituisce bene le dimensioni del problema, è che questo provvedimento – per ora, appunto, solo una dichiarazione d’intenti – arriva trentaquattro anni dopo il caso di Ronny Rosenthal, il calciatore israeliano che nell’estate del 1989 cancellò il suo trasferimento all’Udinese dopo essere stato accolto in Friuli da svastiche e scritte ...