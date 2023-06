L’inflazione rallenta | i mercati corrono | i banchieri centrali promettono rialzi dei tassi

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Dritti verso la meta. La riunione di ieri dei massimi vertici delle autorità finanziarie del mondo non lascia spazio al dubbio.è il nemico da combattere e, anche se i numeri della riduzione deiinflattivi cominciano ad essere interessanti, Powell (Fed), Baley (BoE), Lagarde (BCE) e Uedo (BoJ), seppur con toni e modalità diverse, sono tornati senza indugi ad evidenziare e confermare le loro mire di guerra al. Economia ed economia C’è naturalmente distinzione tra le politiche monetarie delle diverse aree geografiche del mondo. Il Regno Unito sta soffrendo più degli altri, l’Europa sembra una terra di mezzo, gli Usa viaggiano a ritmi produttivi importanti e il Giappone sembra aver ripreso a crescere come mai aveva fatto negli ultimi 40 anni. Il Giappone rappresenta l’unica vera anomalia di politica ...

il Toro di Wall Street Chiusura positiva per le Borse ... che hanno snobbato sia'andamento debole di Wall Street, sia le ... hanno entrambi detto che la strada per combattereè ...'"di fondo", al netto degli energetici e degli alimentari freschi,ulteriormente (da +6,0% a +5,6%), così come quella al netto dei soli beni energetici (da +6,2%, registrato a ...Da www.ansa.ititaliacontinua a rallentare a giugno, segnando la prima variazione congiunturale nulla dal maggio 2021. Secondo le stime preliminari dell'Istat,'indice nazionale dei prezzi al consumo per ...