Linea ferroviaria Cancello-Benevento | l’interrogazione del consigliere Mortaruolo

L'intervento sul tracciato della strada statale 205 "Amerina" nei pressi di Baschi Scalo prevede, in particolare, il prolungamento di una galleriadellalenta Firenze - Roma, la ...del Campasso e ultimo miglio, un progetto non convince il territorio". Presidio dei cittadini di Sampierdarena e Valpolcevera, con i presidenti di municipio Michele Colnaghi (M5s) e ...ROMA - 'L'avvio delle gare per gli interventi relativi al raddoppio dellaPescara - Roma cristallizzano un dato inequivocabile. Che il governo Meloni e la giunta Marsilio lavorano concretamente e speditamente per sostenere il rilancio vero dell' Abruzzo in ...

Sbalzato fuori da un finestrino del treno in corsa: di un 20enne il cadavere sui binari a Campoleone Fanpage.it

(ANSA) - TORINO, 28 GIU - Nascerà una linea diretta per collegare le due stazioni ferroviarie di Porta Susa e Porta Nuova a Torino. Rete Ferroviaria Italiana ha pubblicato oggi sulla Gazzetta ...Tragedia nel romano: un ragazzo di 20 anni si è tolto la vita lanciandosi dal finestrino di un treno in corsa: il corpo è stato trovato sui binari.