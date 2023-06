Linate miglior aeroporto d' Europa tra gli scali sotto i 10 milioni di passeggeri

(Di mercoledì 28 giugno 2023) L'di Milanoè il "e d'nella categoria deglitra i cinque e i 10di". Lo ha stabilito il Consiglio internazionale degli aeroporti (Aci), associazione che rappresenta 500di 55 Paesi in. Tra gli elementi che hanno contribuito al riconoscimento - si legge in una nota - "l'importante lavoro svolto negli ultimi anni sul tema della sostenibilità e della decarbonizzazione del settore aeroportuale".

Milanoha inoltre conseguito il livello '4+' dell'Airport Carbon Accreditation

