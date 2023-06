L’importanza della sostenibilità | il contributo di Plenitude alla transizione energetica

Leggi su newsagent

(Di mercoledì 28 giugno 2023) In 12 mesi, la società controllata da Eni nata dal rebranding di Eni gas e luce ha raddoppiato sia la capacità instta di rinnovabili in Italia e in Europa sia il numero di colonnine di ricarica L’intreccio di crisi che stiamo vivendo – crisi dell’energia, crisi in Ucraina, crisi sanitaria, crisi climatica – fa capire che oggi non è più possibile fare impresa senza integrare in modo profondo gli obiettivi dicon il modello di business. Una lezione che acquisisce particolare rilevanza per le imprese che sono protagoniste. D’altronde, nonostante le oggettive difficoltà vissute negli ultimi anni, il contesto globale forse non è mai stato così propizio per accelerare la decarbonizzazione dell’economia e mettere le basi per adottare modelli di consumo più ...