Limone | il benessere da spremere e amico della dieta

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Ilè uno dei frutti più amati, coltivati e consumati nel nostro Paese. Il suo prezioso succo impreziosisce piatti salati, salse e creme dolci, mentre la sua buccia è uno degli ingredienti principepasticceria italiana. Ma a livello nutrizionale, quali benefici possiamo ottenere dal? E come dobbiamo consumarlo per fare il pieno di vitamine spremendolo? Ecco le risposte ai principali dubbi che sorgono quando si parla di, delle sue proprietà eccezionali e dei suoi principali usi in cucina. Cos’è ilIlè il frutto del Citrus Limon, un albero sempreverde appartenente alla famiglia delle Rutacee con altri agrumi come l’arancia, il mandarino, cedro, il lime e il pompelmo. Realizzato incrociando arancio amaro e cedro, si pensa abbia origini antichissime ...