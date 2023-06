L’idea che Prigozhin abbia usato Putin non è così astrusa Ma ha fatto i conti senza l’oste

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Fuori dai confini dell’ex Unione Sovietica il tentato golpe della Wagner, la multinazionale mercenaria di, confonde le idee. Lo si intuisce dai commenti dei cosiddetti esperti e politici, in primis il ministro Tajani che lo ha interpretato come un colpo mortale a. Pochissime le voci competenti e lucide, quelle al di fuori della propaganda mediatica e politica, e bisogna dire che tra queste ce ne sono state alcune italiane. Quindi spezziamo una lancia a favore dei nostri osservatori russi. Per capire il modus operandi russo bisogna conoscere profondamente il paese, bisogna aver vissuto lì aver toccato con mano le idiosincrasie russe, ma soprattutto bisogna conoscere la sua storia, non quella recente ma tutta la storia tessuta con un filo infinito che nessuno è mai riuscito a recidere. Nelle sue maglie si intuisce l’importanza che il ...

del doppio abbonamento non va però eliminata a prescindere:...del Biscione non sarebbe particolarmente gradita agli altri...ci sarebbe, e le madri controverse funzionano sempre molto bene (e Sarah è molto controversa), ciononostante parela scrittura dietro Il morso del coniglio non osi più di tanto, sopperendo ...... non avevamodi cosa pensare ', ha ricordato Heather. ' È ... ' È qualcosavedi solo in TV, pensavoin realtà non ...'intervento fu un successo, e cinque mesi dopo le bambine potettero fare ...