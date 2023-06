Liam ha tradito Miley con Jennifer Lawrence? Parla l’attrice | “Ci siamo baciati”

(Di mercoledì 28 giugno 2023) QuandoCyrus ha pubblicato il video di Flowers molti fan hanno pensato che fosse una frecciatina riferita al flirt che hanno avutoHemsworth edurante un red carpet ha usato un abito quasi identico a quello della popstar). Per anni sono circolati rumor secondo i qualiavrebbe messo le corna acon. Adesso però Andy Cohen ha tagliato al testa al toro e ha chiesto proprio allase ci fosse qualcosa di vero dietro a questi pettegolezzi. “Non è vero che lui l’ha tradita con me. Sono voci e non è la verità. Voglio dire, sappiamo tutti che io e, tipo, ci, sì è successo. Ma è accaduto tipo anni dopo che si ...

Liam ha tradito Miley con Jennifer Lawrence "Ci siamo baciati" Biccy

Jennifer Lawrence ha finalmente chiarito se è vero che ha avuto una relazione con Liam Hemsworth mentre era fidanzato con Miley Cyrus. Le voci hanno preso piede dopo l'uscita del video "Flowers", che ...