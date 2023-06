L’ex Juve in pole | colpo a sorpresa per il Napoli in attacco

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 28 giugno 2023) La stagione delè finita con uno storico scudetto. Ora la società vuole continuare e punta sulntus:Nessuno lo avrebbe detto a inizio stagione e invece ildi Luciano Spalletti ha fatto la storia. Record su record per il club partenopeo che ha vinto il titolo dopo 33 anni di attesa, un successo arrivato con diverso tempo di anticipo, in un campionato a dir poco dominato. Scelte di mercato totalmente indovinate e il patron Aurelio De Laurentiis ha deciso di ripartire. Luciano Spalletti ha vinto e salutato tutti, al suo posto è arrivatoallenatore della Roma Rudi Garcia. La società ora dovrà fare quello che appare come la cosa più difficile nel mondo del calcio, ovvero ripetersi. Illavorerà intensamente ...