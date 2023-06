L’“Europa fortezza” è una vittoria di Meloni | ma non funziona

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Bruxelles. Giorgiasta vincendo la battaglia culturale sui migranti nell’Unione europea, dopo aver convinto la Commissione di Ursula von der Leyen a seguire la strategia del... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... contro e oltre i fili spinati dell'", afferma ... Questa estate si spingerà sempre più lontano, "seguendo "'...... la temuta "". (Foto Consiglio europeo) Valori e ... In un mondo in profonda trasformazione tecnologica, in cui'......altre maniere con cui viene chiamata la Mitteleuropa è... Poi ancora'antico Quartiere Ebraico che, senza ombra di dubbio, è ...ai tempi di Maria Teresa d'Austria che lo resero una...