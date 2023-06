?L’euro si fa digitale e sfida le criptovalute La regia di Panetta?

Leggi su formiche

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Non è una criptovaluta, non lo sarà mai. Ma un sistema monetario del Terzo Millennio, governato da regole sovrane ed europee.diventa finalmentepa compie quel passo in avanti da tempo atteso. In queste ore la Commissione europea in raccordo con la Bce ha alzato il velo sulla moneta virtuale ma con pieno corso legale, che andrà ad affiancare quella più tradizionale, con l’obiettivo non dichiarato ma sotteso di rispondere alladello yuan. Regista dell’operazione che ha portato alla stesura del primo, vero, quadro normativo per l’emissione di una moneta unica, Fabio, membro del board della Bce e futuro governatore di Bankitalia, in successione a Ignazio Visco a partire dal prossimo mese di novembre. ...