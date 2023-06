Lettere | Donna vittima di stalking | arrestato un 43enne

(Di mercoledì 28 giugno 2023)divive un calvario di insulti, violenza e minacce, ma trova sollievo grazie all’intervento delle autorità Insultata, picchiata e minacciata. Per unadiun calvario iniziato dopo che undel posto aveva perso la testa per lei. L’uomo avrebbe provato di tutto per attirare la sua attenzione, anche la violenza. L’ultima sortita ieri sera, a pochi passi dall’abitazione della. Ildai carabinieri della stazione di, avrebbe insultato e minacciato la, sparando anche un colpo con un’arma da fuoco (fortunatamente a salve). Le vessazioni erano iniziate a Gennaio ma solo la chiamata al 112 di ieri ...

Unaè stata perseguitata da un 43enne a, in provincia di Napoli. La malcapitata è stata insultata, picchiata e minacciata, prima che l'uomo venisse arrestato dai carabinieri. L'uomo avrebbe ...Napoli . Insultata, picchiata e minacciata. Per unadiun calvario iniziato dopo che un 43enne del posto aveva perso la testa per lei. L'uomo avrebbe provato di tutto per attirare la sua attenzione, anche la violenza. L'ultima sortita ...Insultata, picchiata e minacciata. Per unadiun calvario iniziato dopo che un 43enne del posto aveva perso la testa per lei. L'uomo avrebbe provato di tutto per attirare la sua attenzione, anche la violenza. L'ultima sortita ...

Lettere, perseguita una donna da mesi e le spara con la pistola a salve: arrestato ilmattino.it

Perseguita per mesi una donna della quale si è invaghito e poi la minaccia sparando con un'arma a salve: arrestato 43enne di Lettere ...Un uomo di 43 anni è stato arrestato dai carabinieri per atti persecutori a Lettere, nella provincia di Napoli ...