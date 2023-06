Leonardi | «Barella e Frattesi incompatibili? Eresia | stupidaggine!»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 28 giugno 2023)commenta a suo modo il possibile arrivo diall’Inter. Alcuni parlano dità con, per l’ex Ds è un’PRONTO ? L’ex Ds del Parma, Pietro, ha parlato così in collegamento su Sportitalia mercato: «Giusto che l’Inter dia spazio ai giocatori italiani. Nella logica dell’Inter se insiste su un discorso di inserire calciatori italiani non è sbagliato. Sono più pronti e molto forti,e stupidaggine dire chenon possono giocare insieme.è un calciatore che ha dimostrato e sta dimostrando una prontezza nell’immediato, farà la differenza in qualsiasi club, ivi compreso l’Inter». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...