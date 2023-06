Legge 104 | dove vanno a finire i permessi non utilizzati | in pochi lo sanno

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Cosa succede se i giorni di permesso previsti dalla104 non vengono? Vediamo insieme tutti i dettagli. Molti lavoratori si chiedono se è possibile recuperare i giorni di permesso non fruiti in un mese. In questo articolo vi spieghiamo cosa dice la104, che fine fanno i– ilovetrading.itLa104 del 1992 riconosce i diritti delle persone affette da disabilità o invalidità grave. Un lavoratore, grazie alla104, ogni mese ha diritto ad avere tre giorni di permesso retribuiti per se stesso o per assistere un familiare. Per poter beneficiare della104 è necessario avere un’invalidità pari o superiore al 74% che dovrà essere riconosciuta non solo dai medici ma anche da un’apposita Commissione Asl e ...