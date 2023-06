L’ecosistema europeo non può fare a meno della Nature restoration law

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Ieri al Parlamentodi Strasburgo la commissione Ambiente (Envi) ha votato l’ultima versione emendatalaw, respingendo il disegno di leggesul «ripristinonatura» con un risultato finale di quarantaquattro voti a favore e quarantaquattro contrari (in questi casi la parità significa mancanza di una maggioranza e quindi niente approvazione). La proposta rientra nella strategia dell’Unione europea per la biodiversità (parte integrante del Green deal) e punta a ripristinare gli ecosistemi degradati del continente, in particolare quelli potenzialmente più adatti a catturare e immagazzinare il carbonio e ridurre l’impatto dei disastri naturali. Il progetto di legge di Bruxelles riguarda le aree terrestri e marine – così come quelle agricole e ...