Lecco rischia la Serie B | cosa dice il regolamento? Ecco chi sarebbe ripescato

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Scene incredibili stanno andando in scena in quel diche, 48 ore dopo aver raggiunto laB,l’immediata retrocessione addirittura inD. Facciamo un po’ di chiarezza. Tutto parte dallo stadio del, il Rigamonti-Ceppi. La struttura è infatti inadeguata rispetto agli standard minimi per laB. E questa eranota ma, nonostante ciò, la società non è riuscita a presentare in tempo un’alternativa allo stadio in questione. Vedasi per esempio ciò che farà il Catanzaro che, in attesa della fine dei lavori del Ceravolo, si sposterà al Via del Mare di Lecce. “Presentare in tempo”. La questione è tutta qui. Perché ilaveva deciso di spostarsi all’Euganeo di Padova, ma ...

Sulla prossima stagione pende infatti la spada di Damocle dei casi die Reggina, entrambe a ... La sensazione è che i lombardi abbiano più chance degli amaranto, ma in ogni caso sidi ......beve arriva l'alcolock Ecco le novità sul provvedimento approvato in Consiglio dei Ministri- ... Se il reato è reiterato sianche la confisca dell'auto. Nuove norme anche per le biciclette ...Ilha vinto i playoff ma non ha lo stadio adatto alla cadetteria el'esclusione, come la Reggina che non ha i conti a posto. Perugia e Brescia pronte alle vie legali. La Figc ha abbandonato ...

Serie B, ammissione Lecco sempre più vicina. La Reggina rischia grosso La Gazzetta dello Sport

Iscrizioni a rischio, ricorsi all’orizzonte, e adesso pure un buco milionario nel bilancio della Lega. Se la Serie A è in fibrillazione per l’asta dei diritti tv da cui dipende la sopravvivenza dell’i ...Il numero uno della Lega spezza una lancia in favore dei blucelesti, che sarebbero la prima società esclusa per un cavillo burocratico. Le favole sono l'essenza e la bellezza del calcio, il motivo per ...