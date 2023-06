Le teorie del complotto sul servizio IT-Alert

Leggi su open.online

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Circolano online diversedelsuldi allerta all’improvviso denominato IT-. In cosa consiste? Per renderla semplice, nell’invio da parte della Protezione Civile di un messaggio ai cellulari che si trovano in un’area di copertura ben definita nel quale i cittadini potrebbero essere in pericolo. Secondo diversi utenti si tratterebbe di una nuova applicazione tipo Immuni, ma installata forzatamente sui dispositivi e senza il consenso, fornendo la propria posizione geografica e magari raccogliendo nostri dati sensibili. Spieghiamo cosa succede realmente. Per chi ha fretta Non viene installata forzatamente alcuna App sui nostri dispositivi. Il sistema utilizzato è già presente nei sistemi operativi dei nostri smartphone. Non viene utilizzato il GPS e non viene fornita la propria ...