Le Serpi di Falloppio? Cosa c' è davvero dietro alla foto choc di Giorgia Soleri

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Dopo la fine di una relazione i modi di reagire sono diversi. C'è chi cambia look, chi cambia location, chi cambia acconciatura… e chi si fa un tatuaggio nuovo. A quest'ultima categoria appartiene, ormai ex-fidanzata di Damiano David, frontman dei Maneskin, e abituata a imprimere sulla sua pelle attimi importanti della sua vita. Laha deciso di tatuarsi, sotto forma di serpenti, la parte del suo corpo che più, in vita sua (come da lei stessa, più volte, dichiarato) le ha causato dolore fisico e psicologico. Le sue "di". Uno sul lato destro e uno sul lato sinistro: due rettili che, tra un incrocio e l'altro su loro stessi,fine incontrano i loro musi poco più in basso dell'ombelico. Il motivo? È presto spiegato: ha voluto allegoricamente ...