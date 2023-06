(Di mercoledì 28 giugno 2023) Sono due i temi principali affrontati daidi: il primo è quello del disarmo della Wagner e delle mosse di Putin per riprendere il controllo del Paese dopo il tentato golpe dei giorni scorsi, il secondo riguarda le nomine di Panetta a capo di Bankitalia e di Figliuolo come commissario per la ricostruzione dopo l'alluvione in Emilia Romagna

Torna Figliuolo per ricostruire l'Emilia - Romagna, Panetta Governatore di Bankitalia, arriva il nuovo Codice della Strada, esiliato il capo della Wagner, . La rassegna stampa CORRIERE DELLA SERA '...Commenta per primo Tanto mercato campeggia sulledei quotidiani sportivi e non in edicola oggi 28 giugno 2023. Il colpo Thuram che secondo la Gazzetta si presenta con 'Il mio nome è gol' è il primo grande affare dell'Inter, mentre in ...Ledei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i ...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 giugno: la rassegna stampa di Sky TG24 Sky Tg24

Sulle prime pagine inglesi di oggi, mercoledì 28 giugno 2023, si parla del futuro di Harry Kane. Il centravanti del Tottenham è corteggiato.Sulla prima pagina odierna della Gazzetta dello Sport c'è spazio stamattina anche per il mercato del Milan: "3x9. Scamacca, Morata, Openda: sono tutti in gara per Pioli".