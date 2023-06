Le nomine di Meloni | tasselli del mosaico draghiano Il corsivo di Cangini

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Un’altra tessera delè stata dunque collocata a comporre il puzzle del potere reale. Sarà, infatti, l’attuale numero due della Bce Fabio Panetta il prossimo governatore di Bankitalia. Mario Draghi aveva suggerito il suo nome a Giorgiacome ministro dell’Economia, ma Panetta declinò. Aveva già puntato Palazzo Koch. Fu sempre Draghi, allora, a suggerire alla premier il nome di Giancarlo Giorgetti: piuttosto che un tecnico di seconda fila, meglio mettere all’Economia un politico di primo livello, la cui nomina avrebbe peraltro scongiurato eventuali colpi di testa da parte di Matteo Salvini. Giorgetti accettò obtorto collo. Al posto di Panetta in Bce il governo italiano potrebbe indicare Piero Cipollone, ex Banca Mondiale, l’uomo che Bankitalia spedì a palazzo Chigi per governare gli incerti passi del neo ...

... la lotta con l'opposizione (si fa per dire) va fatta anche e soprattutto tramite lee il ... per fare un raffronto, è stato invece un gioco da ragazzi per, procedura liscia e senza ...... fino alledi Fabio Panetta a Bankitalia e del generale Figliuolo a commissario in Romagna . Rinnovato il bonus bollette Approvata dall'esecutivola proroga di tre mesi , dal 30 giugno ...'Visto che il governoci ha messo la bellezza di 41 giorni per individuare il nome del nuovo ... 'Adesso, risolto il rebus delle, l'auspicio è che non si perda davvero più tempo e si ...

Meloni ha scelto: Panetta in Bankitalia, Figliuolo alla ricostruzione dell’Emilia Romagna Linkiesta.it

Ci sono voluti quasi due mesi per arrivare alla sua nomina. Un tempo lunghissimo e irragionevole per una calamità nazionale come questa. Un tempo in cui la Regione, le amministrazioni locali, le ...In questa edizione: Consiglio europeo, Giorgia Meloni alla Camera, Inflazione, a giugno rallenta al 6,4%, Nuove nomine per Figliuolo e Panetta, Zuppi a Mosca dal consigliere di Putin, 17enne ucciso a ...