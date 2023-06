Le donne possono andare in piscina in Senza veli In Catalogna “proibirlo è discriminazione”

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Il governo dellaha inviato una lettera a tutti i comuni della regione sulle nuove regole da adottare nelle piscine pubbliche: tra queste, c’è anche la possibilità, per le, di entrare inin. La possibilità di entrare inin, per le, era già stata affrontata nel 2020, quando il governo catalano aveva approvato una legge generica,che vietava ai comuni di discriminare le persone sulla base dell’etnia, del colore della pelle, delle eventuali disabilità e anche dell’aspetto fisico o dell’abbigliamento. Negli ultimi 3 anni, però, le piscine pubbliche comunali avevano sviato la regola imponendo delle ordinanze municipali, che costringevano lea coprirsi il seno. ...

...aiutare le famiglie ad affrontare le spese legate all'educazione e all'assistenza all'infanzia, ma è anche necessario creare un ambiente favorevole in cui lepossano conciliare la ...Nei video postati online, la cui autenticità i pm stanno verificando, sivedere diversi ... Hanno poi liberato ledel gruppo, ma hanno trattenuto gli uomini, secondo Reforma. Gli scontri ...... ' Alle volte noisiamo insicure, anche se non lo sembriamo. Dovremo trovare la forza dentro ... Da una parte, infatti, ci sono coloro che nonche apprezzare la perfetta forma fisica della ...

In Catalogna le donne possono stare in topless nelle piscine pubbliche, dice il governo catalano Il Post

Un convegno e un progetto editoriale per affrontare l'emergenza demografica che si ripercuote su vari settori della società come l'economia, la sanità e la previdenza sociale.di Matteo Gibellini Le Mamme di Castenedolo, un'associazione di sette donne bresciane che si sono ritrovate per lottare contro l’imperversare del degrado ambientale nel territorio bresciano, si raccon ...