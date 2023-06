Le croci restano sulle montagne | il direttore del Cai lascia la poltrona | dimissioni al veleno

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Leresteranno, il vertice del Caiinvece la. Ileditoriale e responsabile delle attività del Club alpino italiano (Cai) Marco Albino Ferrari, e il curatore del sito internet Pietro Lacasella si sono dimessi in seguito alle polemichedi vetta, ifissi che si trovano in cima alleche il Cai aveva annunciato di voler rimuovere “per motivi culturali”. Ferrari in un post su Facebook ha smentito ”le dichiarazioni inventate secondo le quali io avrei detto che ledi vetta vanno tolte”. Ma a scatenare le polemiche era stato un articolo, nero su bianco, sulla rivista ufficiale del Club. Le...

Abbiamo chiesto al direttore di Meridiani Montagne di commentare la vicenda che in questi giorni ha investito il CAI.