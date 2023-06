Le critiche affossano “The Idol” | davvero è stato cancellato l’ultimo episodio?

Leggi su amica

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Per una volta, il detto che “non esiste cattiva pubblicità”, non ha funzionato. Non è vero che “purché se ne parli” è la formula magica. La serie tv della discordia, The Idol, ne è la prova. Arriva, infatti, dagli Stati uniti, una notizia incredibile. Hbo, la rete che ha prodotto e che sta mandando in onda la serie con Lily-Rose Depp e Abel Tesfaye (The Weeknd) avrebbe deciso di chiudere, con undi anticipo.è così? Perché “The Idol” dura solo 5 episodi Pare proprio di sì. Il controverso dramma (che in Italia è trasmesso da Sky e da Now) si concluderà con una settimana di anticipo rispetto a quanto eraprevisto. La storia di una starlette del pop che cade sotto l’incantesimo di un inquietante promoter di club era ...