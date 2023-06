Le carceri in Veneto | manca protocollo per rischio suicidario

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Nelledi tutta Italia si contano 57.230 detenuti, di cui 38.665 italiani. Nel marzo 2020 il diffondersi del Covid-19 nellee la sospensione dei colloqui ha portato a violente rivolte a Modena, Rieti, Bologna e in decine di altri istituti, ponendo drammaticamente l’accento sul tema della salute tra i detenuti italiani. Il lavoro presentato dall’Istituto Eurispes all’interno del Rapporto Italia 2023 si propone di affrontare il tema del diritto alla salute nelled’Italia, attingendo come fonti al Ministero della Giustizia e all’Osservatorio Antigone. Inle sono nove. Sette sono case circondariali (Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza), una è una casa di reclusione (Padova) e una è una casa di reclusione esclusivamente femminile (Venezia), una ...

... in minore parte, provenienti dae Trentino - Alto Adige. L'aumento dei tassi di interesse ... Sono in corso diversi interventi di recupero di immobili del demanio (e caserme) da cui si ..."Non fatemi vedere i vostri palazzi ma le vostre, poiché è da esse che si misura il grado di civiltà di una nazione" (Voltaire) . Questo ...un gruppo di attivisti antimafia operanti nel. ...... il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il, Friuli - Venezia ... " Grazie al lavoro dei detenuti deidi Via dei Due Palazzi di Padova ", ricorda il Consigliere ...

Le carceri in Veneto, prevenire il rischio suicidario L'Eurispes.it

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualitĂ attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Come funziona il lavoro dei detenuti dentro un carcere Quanti sono i progetti imprenditoriali nati per dare vera applicazione al concetto di rieducazione e reinserimento nella societĂ citato dalla Co ...